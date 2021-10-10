Появилась новая версия гибели актера в Большом театре

В деле о гибели актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра появилась новая версия трагедии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Артист балета со стажем рассказал на условиях анонимности, что актеры миманса нередко выпивают во время спектакля. Хотя это и небольшие дозы, поскольку профессия связана с движением и координацией.
«Я сам как-то много лет назад однажды участвовал в таком сабантуе, который происходил в одной из гримерок, за кулисами Большого театра, как раз во время показа оперного спектакля», - рассказал источник.
Он отметил, что не знает, выпивал ли погибший актер во время или до спектакля. Но теоретически такое могло случиться.
«Да, он иногда любил выпить. Да ведь и нападение на него, которое произошло в 2013 году, когда у него украли кошелек и телефон, произошло, когда он был подшофе и возвращался с дня рождения приятеля Так что алкоголь нельзя исключать», - сказал артист.
Он напомнил, что Кулешу кричали, чтобы он отошел, но он не услышал. Можно предположить, что это произошло из-за пения и музыки на сцене. Однако другие артисты прекрасно слышали предупреждение, что декорация опускается.
Инцидент произошел накануне во время во время оперы «Садко». Опустившиеся декорации ударили по голове стоявшего в задних рядах артиста Евгения Кулеша. Спектакль прервали, на место вызвали скорую, но помочь пострадавшему не смогли.
Коллега погибшего рассказал, что механизм был исправен, но Кулеш замешкался и не успел отойти.
Однако есть и другая версия. СМИ выяснили, что декорация, насмерть задавившая 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша, уже становилась причиной ЧП.
Сегодня в интернете опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели 38-летнего артиста Большого театра.