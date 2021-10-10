Появилась новая версия гибели актера в Большом театре

В деле о гибели актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра появилась новая версия трагедии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Артист балета со стажем рассказал на условиях анонимности, что актеры миманса нередко выпивают во время спектакля. Хотя это и небольшие дозы, поскольку профессия связана с движением и координацией.

«Я сам как-то много лет назад однажды участвовал в таком сабантуе, который происходил в одной из гримерок, за кулисами Большого театра, как раз во время показа оперного спектакля», - рассказал источник.

Он отметил, что не знает, выпивал ли погибший актер во время или до спектакля. Но теоретически такое могло случиться.

«Да, он иногда любил выпить. Да ведь и нападение на него, которое произошло в 2013 году, когда у него украли кошелек и телефон, произошло, когда он был подшофе и возвращался с дня рождения приятеля Так что алкоголь нельзя исключать», - сказал артист.

Он напомнил, что Кулешу кричали, чтобы он отошел, но он не услышал. Можно предположить, что это произошло из-за пения и музыки на сцене. Однако другие артисты прекрасно слышали предупреждение, что декорация опускается.

Инцидент произошел накануне во время во время оперы «Садко». Опустившиеся декорации ударили по голове стоявшего в задних рядах артиста Евгения Кулеша. Спектакль прервали, на место вызвали скорую, но помочь пострадавшему не смогли.

Коллега погибшего рассказал, что механизм был исправен, но Кулеш замешкался и не успел отойти.

Однако есть и другая версия. СМИ выяснили, что декорация, насмерть задавившая 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша, уже становилась причиной ЧП.