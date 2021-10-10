Один из пострадавших при падении самолета L-410 вблизи Мензелинска в Татарстане рассказал, что происходило на борту в момент ЧП. Видео рассказа пострадавшего опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам выжившего, пассажиры воздушного судна не были пристегнуты. Когда самолет стал падать, он «летал по салону».

Напомним, что самолет L-410 с 20 пассажирами-парашютистами на борту и двумя членами экипажа упал в районе города Мензелинска в Татарстане утром 10 октября. В результате выжило только шестеро пассажиров. Остальные, как и пилоты, погибли.

Сообщается, что в момент катастрофы на борту находились девять жителей Татарстана, шесть человек из Уфы, трое из Удмуртии, и по одному из Йошкар-Олы, Ульяновска, Кировской области и Челябинска.

По данным Ространснадзора, упавший L-410 не был зарегистрирован в госреестре.

Напомним также, что президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил версию произошедшего, согласно которой один из двигателей воздушного судна вышел из строя. Пилоты доложили об этом на землю и попытались вернуться на аэродром.