Что известно об авиакатастрофе в Татарстане: главное

Самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября около базы РЭС в городе Мензелинск в Татарстане. На борту находились двадцать парашютистов и два летчика. Выжили только шесть человек. Воздушное судно принадлежало Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Фото: Telegram Telegram

Версии происшествия

Видео дня

Причиной падения L-410 мог стать перегруз, сообщил источник в авиационных службах России. По его данным, на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к тому, что воздушная машина не выдержала тяжести людей.

Другая версия ЧП - отказ техники. Самолет находился в эксплуатации 34 года и мог упасть из-за отказа двигателя.

Не исключается и ошибка экипажа - так считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его мнению, пилоты чересчур снизились и потеряли скорость. Сытник отметил, что для работы на L-410 необходимы спецподготовка и успешные контрольно-проверочные полеты.

Погибшие и выжившие

Всего на борту находилось 22 человека. Погибли 16 человек, включая летчиков Александра Зыкова и Михаила Беляева. Им был 61 год и 60 лет соответственно.

В списке погибших есть парашютисты, прыгавшие в тандеме. Среди них Ксения Самигуллина, Ильнар Гайфуллин, Александр Цывинский и Виктория Соловьева. Несколько новичков должны были совершить первый в своей жизни прыжок с парашютом.

В авиакатастрофе погиб глава конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко, сообщает Ura.ru.

После инцидента выжили шесть человек. Это Дмитрий Дербышев, Владимир Зеленин (находится в тяжелом состоянии), Вячеслав Пискунов, Денис Яковлев, Александр Еремин, Вадим Фахрутдинов.

Пострадавшие, в основном, получили переломы. Они находятся в больнице Набережных челнов, передает РИА «Новости».

«Основные травмы – переломы. Главное – нет травм головы и шеи, что позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших», - сказала Лилия Галимова, представитель президента Татарстана

По ее словам, в Набережные Челны прибыли специалисты из Казани, в частности, торакальный хирург, нейрохирург, травматолог из Республиканкой клинической больницы Татарстана.

Реакция властей

В Татарстане 11 октября объявлен днем траура.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения, передает ТАСС. Дело заведено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте происшествия работают следователи-криминалисты управления СК по Центральному военному округу. Сейчас изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии.

ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410 после авиакатастрофы в Татарстане. Это сделано по указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова. В организации выразили соболезнования всем родным и близким погибших.