Работу спецслужб на месте крушения самолета в Татарстане показали на видео

Сотрудники спецслужб и спасатели продолжают работать на месте жесткой посадки самолета с парашютистами в Мензелинске.

На кадрах видео, снятого в воскресенье, сотрудники Росгвардии и спасательных служб осматривают место крушения легкомоторного самолета L-410.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что всего на борту находились 22 человека, 16 из которых погибли, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.