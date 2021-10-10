Работу спецслужб на месте крушения самолета в Татарстане показали на видео

Сотрудники спецслужб и спасатели продолжают работать на месте жесткой посадки самолета с парашютистами в Мензелинске.
На кадрах видео, снятого в воскресенье, сотрудники Росгвардии и спасательных служб осматривают место крушения легкомоторного самолета L-410.
Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что всего на борту находились 22 человека, 16 из которых погибли, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").