После аварии с жертвами Собчак порассуждала о счастье

Ксения Собчак попала в аварию. Автомобиль, в котором она ехала по трассе в районе Сочи, лоб в лоб столкнулся с иномаркой классом попроще. В Мерседесе не пострадал никто. А вот в Фольксвагене две жертвы. Третий человек находится в больнице, состояние его называют тяжелым.

Сейчас все внимание публики приковано к знаменитой блондинке. По сообщениям СМИ и социальных сетей, Ксения с охраной очень быстро покинули место происшествия, что вызвало вопросы у правоохранительных органов,

Ни Собчак, ни ее представители не подтвердили и не опровергли эту информацию. Комментариев никто не дал. А в инстаграме Ксения выложила жизнеутверждающий пост о счастье.

«В моей жизни есть три важных правила чтобы быть счастливой:

1. Непостигаемое. Жизнь — это тайна. Не трать времени попусту, стараясь ее постичь.

2. Самоирония. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении себя самого — это безграничная сила.

3. Перемены. Знай, ничто не остается прежним. И никогда не желай другим: «пусть все будет как сейчас». Не будет».

Телеграм-канал Майор и Генерал сообщил со ссылкой на собственные источники в Сочи, что в автомобиле-участнике смертельной аварии ехала Ксения Собчак.