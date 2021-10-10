В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

После аварии с жертвами Собчак порассуждала о счастье

Ирина Лебедева
54 минуты назад

Ксения Собчак попала в аварию. Автомобиль, в котором она ехала по трассе в районе Сочи, лоб в лоб столкнулся с иномаркой классом попроще. В Мерседесе не пострадал никто. А вот в Фольксвагене две жертвы. Третий человек находится в больнице, состояние его называют тяжелым.

Сейчас все внимание публики приковано к знаменитой блондинке. По сообщениям СМИ и социальных сетей, Ксения с охраной очень быстро покинули место происшествия, что вызвало вопросы у правоохранительных органов,

Ни Собчак, ни ее представители не подтвердили и не опровергли эту информацию. Комментариев никто не дал. А в инстаграме Ксения выложила жизнеутверждающий пост о счастье.

«В моей жизни есть три важных правила чтобы быть счастливой:

1. Непостигаемое. Жизнь — это тайна. Не трать времени попусту, стараясь ее постичь.

2. Самоирония. Сохраняй чувство юмора, особенно в отношении себя самого — это безграничная сила.

3. Перемены. Знай, ничто не остается прежним. И никогда не желай другим: «пусть все будет как сейчас». Не будет».

Телеграм-канал Майор и Генерал сообщил со ссылкой на собственные источники в Сочи, что в автомобиле-участнике смертельной аварии ехала Ксения Собчак.

«Собчак с охраной и помощниками (4 человека) пересела в другой авто и просто уехала», - пишет админ канала.

Происшествия,Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,VolksWagen,МВД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители