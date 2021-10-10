Последствия аварии машины каршеринга и четырех автомобилей сняли на видео

Авария с припаркованными машинами и автомобилем каршеринга произошла на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга.

Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Водитель арендованной машины завершил ее эксплуатацию, въехав в одну из машин, и по цепной реакции пострадали еще три машины. Об этом сообщили очевидцы дорожно-транспортной аварии в соцсети «ВКонтакте».

«Кому-то на утро счастье прилетело», – посочувствовали петербуржцы.