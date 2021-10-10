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Возбуждено уголовное дело по аварии с участием Собчак

Ирина Лебедева
18 минут назад

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором принимал участие автомобиль, где ехала Ксения Собчак, - рассказывает Телеграм-канал Ura.news.

Следователи изучают обстоятельства аварии и ее последствий – как оказывалась помощь пострадавшим. Есть вопросы и к телеведущей – почему она и ее охрана так быстро покинули место происшествия.

Между тем, в дорожной трагедии уже двое погибших. Пассажирка Volkswagen, в лоб которому врезался Mercedes Собчак, скончалась сразу, второй пассажир, как пишет Телеграм-канал News.ru, умер в больнице. Еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

Раскрыты подробности смертельного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак

Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался дать комментарии журналистам.

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