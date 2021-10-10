В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Раскуроченный фюзеляж L-410 показали на видео

Майк Габриелян
1 час назад

В интернете появилось новое видео с разбившимся в Татарстане самолетом L-410. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что фюзеляж воздушного судна переломило пополам. Рядом с самолетом разбросаны бревна, заметны следы противопожарной пены. В бетонном заборе поблизости видна огромная дыра, которую проделал L-410.

Сейчас работы по ликвидации последствий авиакатастрофы продолжаются. Спасатели пригнали на место ЧП подъемный кран и другую технику.

Между тем руководитель парашютного клуба Сергей Филатов рассказал, что самолет рухнул практически сразу после взлёта. Основная версия крушения - проблемы с двигателем.

Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя

Организатор прыжков Азат Магадеев прибыл на место происшествия. СМИ сообщают, что прыжок с парашютом в его компании стоит от 9 тысяч рублей. Среди погибших было несколько новичков, купивших сертификат и собиравшихся прыгать первый раз в жизни.

Авиакатастрофа произошла сегодня в Мензелинском районе Татарии. На борту L-410 находились 23 человека. Они должны были прыгать с парашютом. Погибли 16, в том числе двое пилотов.

Ранее один из выживших в авиакатастрофе рассказал, что происходило на борту самолета.

Происшествия,Видео,Сергей Филатов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители