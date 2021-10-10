Раскуроченный фюзеляж L-410 показали на видео

В интернете появилось новое видео с разбившимся в Татарстане самолетом L-410. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что фюзеляж воздушного судна переломило пополам. Рядом с самолетом разбросаны бревна, заметны следы противопожарной пены. В бетонном заборе поблизости видна огромная дыра, которую проделал L-410.

Сейчас работы по ликвидации последствий авиакатастрофы продолжаются. Спасатели пригнали на место ЧП подъемный кран и другую технику.

Между тем руководитель парашютного клуба Сергей Филатов рассказал, что самолет рухнул практически сразу после взлёта. Основная версия крушения - проблемы с двигателем.

Организатор прыжков Азат Магадеев прибыл на место происшествия. СМИ сообщают, что прыжок с парашютом в его компании стоит от 9 тысяч рублей. Среди погибших было несколько новичков, купивших сертификат и собиравшихся прыгать первый раз в жизни.

Авиакатастрофа произошла сегодня в Мензелинском районе Татарии. На борту L-410 находились 23 человека. Они должны были прыгать с парашютом. Погибли 16, в том числе двое пилотов.