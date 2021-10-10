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Водитель подтвердил, что автомобиль Собчак стал участником ДТП

Ирина Лебедева
1 час назад

По данным телеканала РЕН ТВ, водитель автомобиля Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, подтвердил, что в момент аварии в салоне находилась Ксения Собчак. Он также сообщил, что после аварии телеведущая взяла такси уехала в аэропорт.

По факту смертельной аварии работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался дать комментарии журналистам.

Смертельное ДТП в Сочи связали с Ксенией Собчак

Массовая авария со смертельным исходом произошла на трассе в Сочи. Как информирует kubantv.ru, вечером 9 октября водитель автомобиля Mercedes-Benz, идя на обгон, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус.

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