По данным телеканала РЕН ТВ, водитель автомобиля Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, подтвердил, что в момент аварии в салоне находилась Ксения Собчак. Он также сообщил, что после аварии телеведущая взяла такси уехала в аэропорт.
По факту смертельной аварии работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался дать комментарии журналистам.
Массовая авария со смертельным исходом произошла на трассе в Сочи. Как информирует kubantv.ru, вечером 9 октября водитель автомобиля Mercedes-Benz, идя на обгон, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус.