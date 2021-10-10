По данным телеканала РЕН ТВ, водитель автомобиля Mercedes, столкнувшегося с Volkswagen в Сочи, подтвердил, что в момент аварии в салоне находилась Ксения Собчак. Он также сообщил, что после аварии телеведущая взяла такси уехала в аэропорт.