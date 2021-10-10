Очевидцы падения L-410 с парашютистами на борту в Татарстане рассказали о поведении самолета в воздухе перед касанием земли. Их слова приводит Telegram-канал Shot.

«Самолет летел низко над деревьями. Затем стал разворачиваться над болотами, еще сильнее снижаться и в итоге упал», - цитирует канал очевидца катастрофы.

На фотографиях с места падения воздушного судна видно, что корпус L-410 в ходе жесткой посадке разломился на две части, нос машины сильно деформирован. При посадке самолет врезался в забор.

Напомним, что первые сообщения о падении L-410 в районе базы РЭС в Мензелинске в Татарстане поступили в 9.23 по местному времени.

Согласно предварительным данным, семь пассажиров из 23 человек, находившихся на борту машины, выжили и находятся в больнице. Сообщается, что пассажиры были парашютистами местного аэроклуба.

По уточненным данным, в авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе оба пилота – Михаил Беляев (60 лет) и Александр Зыков (61 год).