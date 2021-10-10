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Раскрыты подробности гибели актера во время спектакля в Большом театре

Мослента
7 минут назад

Декорация, насмерть задавившая 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша во время спектакля «Садко», уже становилась причиной ЧП. Подробности произошедшего в Большом театре раскрыла «Комсомольская правда».

Раскрыты подробности гибели актера во время спектакля в Большом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший премьер театра Николай Цискаридзе рассказал в беседе с источником, что перед премьерой «Садко» в 2020 году эта же декорация зацепилась за световые приборы. Тогда они почти что свалилась на рядом стоящих людей. Танцор отметил, что услышал эту историю от одной из артисток, которая обратилась к нему с жалобой после гибели Кулеша.

Кроме того, знакомая рассказала Цискаридзе, что технически сложный спектакль ставился за короткий срок. В этом театральном сезоне артисты всего два раза успели отрепетировать «Садко».

Названо желание погибшего в Большом театре актера

Уточняется, что сам экс-премьер склонен верить словам артистки. По его словам, в Большом театре действительно «нет никакого порядка» на протяжении многих лет.

«Как можно при такой трагедии выйти к людям и объявить, что спектакль не будет продолжен по "техническим причинам"?! На самом деле, это все очень печально » — возмутился Цискаридзе.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства и причины инцидента. Полицейским предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность во время спектакля, и проверить возможные нарушения.

Ранее актер из сериалов «Кухня» и «Воронины» умер на сцене Армянского театра в Москве во время спектакля. Причиной гибели стала остановка сердца.

Происшествия,Николай Цискаридзе,Комсомольская правда,
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