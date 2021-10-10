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Друг погибшего в Большом театре актёра рассказал о его желании уволиться

News.ru
27 минут назад

Приятель погибшего в Большом театре актёра Евгения Кулеша рассказал, что тот хотел уволиться из учреждения, в котором прослужил 20 лет. За всё это время 37-летний артист был на вторых ролях и ему не хватало денег, сообщает KP.RU.

Раскрыто желание погибшего в Большом театре актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женя как-то сказал, что устал делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было, — пояснил друг актёра.

Незадолго до гибели артист всё время говорил о своём желании уволиться из театра. Он искал новое место работы, но не мог найти подходящую для себя организацию. По словам народного артиста России Николая Цискаридзе, актёр был женат на танцовщице, которая тоже работает в Большом театре. По некоторым данный, Евгений Кулеш воспитывал ребёнка женщины от предыдущего брака.

Однако по каким-то причинам в последнее время артист проживал вместе с матерью в Орехово-Зуево.

Цискаридзе раскрыл проблему Большого театра после ЧП с актером

Трагедия в Большом театре произошла 9 октября на показе спектакля «Садко». Актёра придавило двухтонной декорацией, Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей.

Ранее сообщалось, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.

Происшествия,Комсомольская правда,
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