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В Афганистане число жертв взрыва в мечети увеличилось до 150

Елена Прошина
13 минут назад

Число жертв теракта, который случился в шиитской мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз, возросло до 150. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Etilaat-e Roz.

В Афганистане число жертв взрыва в мечети увеличилось до 150
Фото: РамблерРамблер

Ранее сообщалось, что погибли порядка 100 человек. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых много детей и подростков.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) дало обещание найти виновных в теракте. Ответственность за него взяли боевики группировки «Исламское государство в Хорасане». Это ответвление экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По сообщениям местных СМИ, этот взрыв был первым в Кундузе после того, как талибы взяли его под контроль 8 августа. Однако это уже третье нападение на религиозное сооружение в Афганистане за неполные семь дней.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахида заявил, что проблема ИГ в Афганистане полностью устранена.

В Совете Безопасности ООН заявили, что спонсоры, организаторы и исполнители теракта в Афганистан должны быть наказаны. Там напомнили, что терроризм — одна из самых серьезных угроз международной безопасности. Теракты — уголовное преступление, которому нет оправдания.

Происшествия,Талибан,Совбез ООН,Исламское государство,ИТАР-ТАСС,
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