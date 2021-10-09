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Очевидцы рассказали о гибели артиста Большого театра во время спектакля

Lenta.ruиещё 4
48 минут назад

Очевидцы трагедии в Большом театре, когда во время спектакля погиб один из актеров, заявили, что сначала восприняли происходящее на сцене как часть спектакля. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — рассказали очевидцы.

Еще одна зрительница опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографией закрытых кулис и подписью «кого-то зашибло кулисой».

Артист погиб на сцене Большого театра во время спектакля

О гибели артиста мимического ансамбля 37-летнего актера Евгения Кулеша стало известно вечером 9 октября. На мужчину упали декорации, придавив ему шею. Он скончался прямо на глазах зрителей во время показа оперы «Садко».

В марте 2018 года во время выступления в городе Тампа, штат Флорида погиб опытный акробат цирка Cirque du Soleil. Он сорвался с высоты на сцену в субботу во время шоу VOLTA. 38-летний артист скончался от полученных травм в местной больнице.

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