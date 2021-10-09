Жертвами массового отравления алкоголем на Урале стали уже 30 человек

Число погибших от суррогатного алкоголя на востоке Оренбургской области достигло 30 человек, пишет портал Ural56.

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Также сообщается, что количество задержанных по данному делу возросло с шести до девяти.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова рассказала порталу prooren.ru, что сейчас в стационарах находятся 20 человек, пять из них в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, трое - на аппаратах гемодиализа. Восемь пациентов выписаны.

По словам Савиновой, готовы результаты лабораторных исследований 17 погибших пациентов, у большинства из них в крови обнаружен метанол в смертельных дозах.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске.