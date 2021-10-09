В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 2 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Жертвами массового отравления алкоголем на Урале стали уже 30 человек

Ювелина Бернст
1 час назад

Число погибших от суррогатного алкоголя на востоке Оренбургской области достигло 30 человек, пишет портал Ural56.

Жертвами массового отравления алкоголем на Урале стали уже 30 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также сообщается, что количество задержанных по данному делу возросло с шести до девяти.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова рассказала порталу prooren.ru, что сейчас в стационарах находятся 20 человек, пять из них в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, трое - на аппаратах гемодиализа. Восемь пациентов выписаны.

По словам Савиновой, готовы результаты лабораторных исследований 17 погибших пациентов, у большинства из них в крови обнаружен метанол в смертельных дозах.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после трагедии заявил, что государство должно полностью монополизировать рынок производства алкоголя.

Происшествия,Татьяна Савинова,Сергей Миронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители