Жертвами массового отравления алкоголем на Урале стали уже 30 человек

Число погибших от суррогатного алкоголя на востоке Оренбургской области достигло 30 человек, пишет портал Ural56.
Также сообщается, что количество задержанных по данному делу возросло с шести до девяти.
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова рассказала порталу prooren.ru, что сейчас в стационарах находятся 20 человек, пять из них в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, трое - на аппаратах гемодиализа. Восемь пациентов выписаны.
По словам Савиновой, готовы результаты лабораторных исследований 17 погибших пациентов, у большинства из них в крови обнаружен метанол в смертельных дозах.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после трагедии заявил, что государство должно полностью монополизировать рынок производства алкоголя.