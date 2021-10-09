В историческом центре Петербурга горит доходный дом: видео

В здании на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурге горит мансардный этаж одного из домов. Об этом, со ссылкой на региональное ГУ МЧС, сообщает ТАСС.

«9 октября в 18:16 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на набережной Карповки. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Ранее ведомство сообщало, что площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.

Readovka уточняет, что пожар произошел в доходном доме 1910 года.

По словам представителя ведомства, в 19:11 этому пожару в исторической части города был присвоен третий номер сложности.