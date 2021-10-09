В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

В историческом центре Петербурга горит доходный дом: видео

Елена Прошина
16 минут назад

В здании на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурге горит мансардный этаж одного из домов. Об этом, со ссылкой на региональное ГУ МЧС, сообщает ТАСС.

«9 октября в 18:16 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на набережной Карповки. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Ранее ведомство сообщало, что площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.

Readovka уточняет, что пожар произошел в доходном доме 1910 года.

По словам представителя ведомства, в 19:11 этому пожару в исторической части города был присвоен третий номер сложности.

В ликвидации возгорания участвуют семь единиц техники и 34 пожарных. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители