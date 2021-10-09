Оренбурженка рассказала о версии подставы в массовом отравлении спиртным

Жительница Оренбургской области, где поддельным алкоголем насмерть отравились 29 человек, выдвинула новую версию ЧП. Ее рассказ приводит РЕН ТВ.
Ульяна Ахмедова рассказала, что в пострадавшем селе Красный Чабан упорно муссируется слух, что злоумышленники могли намеренно поставить владелице местного магазина ядовитый алкоголь.
По ее словам, сельчане постоянно приобретали продукты и водку в местном магазине, но жалоб никогда не было. Все товары владелица закупала на базе в Орске.
Ахмедова рассказала, что местные жители считают, будто хозяйку магазина «подставили».
«На базе, может, кто-то подсунул, чтобы специально сделать», - заявила она.
В Оренбуржье из-за отравления умерли уже 29 жителей Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Суд арестовал пятерых фигурантов дела об отравлении. Алкоголь закупался магазинами с торгово-закупочной базы в Орске.