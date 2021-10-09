Оренбурженка рассказала о версии подставы в массовом отравлении спиртным

Жительница Оренбургской области, где поддельным алкоголем насмерть отравились 29 человек, выдвинула новую версию ЧП. Ее рассказ приводит РЕН ТВ.

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Ульяна Ахмедова рассказала, что в пострадавшем селе Красный Чабан упорно муссируется слух, что злоумышленники могли намеренно поставить владелице местного магазина ядовитый алкоголь.

По ее словам, сельчане постоянно приобретали продукты и водку в местном магазине, но жалоб никогда не было. Все товары владелица закупала на базе в Орске.

Ахмедова рассказала, что местные жители считают, будто хозяйку магазина «подставили».

«На базе, может, кто-то подсунул, чтобы специально сделать», - заявила она.