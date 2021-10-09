Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она уточнила, что погибшие жили в четырех населенных пунктах.
Ряду граждан уже оказана либо оказывается медицинская помощь, добавила представитель ведомства.
По последним данным, всего контрафактным алкоголем отравились 54 человека.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. В изъятых оттуда бутылках со спиртными напитками был обнаружен метанол.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов после трагедии в Оренбургской области заявил, что государство должно полностью монополизировать рынок производства алкоголя.