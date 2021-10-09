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На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.

ЧП на «Южмаше». Украина оказалась перед лицом экологической катастрофы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».

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Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.

В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.

Происшествия,В мире,Министерство обороны,
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