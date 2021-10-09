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Подозреваемые в избиении солдата в Хабаровском крае не признали вину

Газета.Ruиещё 3
51 минуту назад

Двое подозреваемых в избиении военнослужащего в Хабаровском крае не признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Ранее следствие возбудило дело после избиения солдата в Хабаровском крае. Дело возбуждено в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова по п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности сопряженное с насилием, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 Уголовного Кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

«По данным следствия, рядовые Шамиль Тарчоков и Исмаил Магомедов нанесли сослуживцу Исламу Алиеву более десятка ударов по телу. После этого Магомедов и рядовой Ренат Гашимов, который также участвовал в конфликте, потребовали от Алиева 20 тыс. рублей и его мобильный телефон», — сообщили в СК.

В отношении Магомедова и Гашимова в военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дагестанцы избили сослуживца в армейской казарме

Ранее сообщалось, что Алиева избили после того, как у него потребовали отдать деньги и телефон iPhone 10, а он отказался выполнить просьбу. Известно также, что речь не идет о дедовщине — Алиев и Магомедов были призваны в армию в ноябре 2020 года, а Торчоков служил с конца июня 2021 года.

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