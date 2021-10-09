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Под Петербургом в реке нашли сумку с расчлененкой

Ювелина Бернст
14 минут назад

В Тосненском районе Ленинградской области мужчина выловил из реки Ижоры сумку, в которой оказались человеческие кости, сообщают «Невские новости».

Под Петербургом в реке нашли сумку с расчлененкой
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Находку обнаружил с помощью магнита поисковик-любитель, житель поселка Тельмана.

По его словам, в синтетической сумке лежали череп, кости и металлическая гиря.

«Как только я наткнулся на сумку и понял, что там, оставил находку на берегу и отошел. Приглядываться и рассматривать не стал», — сказал мужчина.

Он вызвал полицию, которой предстоит выяснить, кому принадлежат останки и сколько времени сумку пролежала в реке.

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