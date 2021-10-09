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СК возбудил дело из-за видео избиения в хабаровской воинской части

Майк Габриелян
1 час назад

Следователи возбудили уголовное дело после видео с избиением солдата в воинской части Хабаровского края. Один из подозреваемых уже признал вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале октября рядовые Магомедов и Тарчоков избили сослуживца Алиева под предлогом того, что он не исполняет требования военной службы.

После этого Магомедов и рядовой этой же части Гашимов потребовали от Алиева передать им 20 тысяч рублей и мобильный телефон.

«Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами. Только вмешательство других военнослужащих остановило правонарушителей от дальнейших активных действий», - отмечают следователи.

В ходе предварительного следствия Тарчоков признал вину и дал показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. Следствие будет просить военный суд отправить их под стражу.

Накануне в Telegram-каналах распространилось видео, на котором несколько человек в военной форме избивают сослуживца.

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