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Девушка избитого в московском метро рассказала о поступке своего возлюбленного. Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Анна Ульфман, девушка Романа Ковалева, которого трое мужчин избили в метро после того, как он заступился за пассажирку, рассказала о поступке своего молодого человека в Москве в пятницу.

"Я была на работе в этот момент, [когда] он мне позвонил. Он уже практически доехал до своей станции. Он мне позвонил между станциями, говорит: "Я жду скорую, только не переживай". А как не переживать, если он скорую ждет? Думаю, по-любому там что-то случилось, в общем я испугалась, у меня шок вообще", - поделилась девушка.

Ульфман отказывается смотреть видео с избиением своего молодого человека и считает поступок Ковалева правильным, вспоминая случаи, когда Роман "давал отпор" потенциальным обидчикам девушки.

"Не так, чтобы в драку лезет, он вообще не конфликтный человек, просто он может вступиться. Я была за него спокойна, потому что [он] сам никогда не начнет ничего. Вот если такая ситуация - да, о там они уже первые полезли в драку", - заявила она.

По словам Ульфман, она "никогда не простит" избивших Ковалева мужчин, отметив, что "не увидела искренности в лицах и словах" обидчиков во время их заявлений на камеру. Кроме того, девушка заявила, что испытывает жалость к родителям нападавших.

Происшествия,Новости Москвы,Общество,Видео,Роман Ковалев,
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