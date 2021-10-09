Девушка избитого в московском метро рассказала о поступке своего возлюбленного. Видео

"Не так, чтобы в драку лезет, он вообще не конфликтный человек, просто он может вступиться. Я была за него спокойна, потому что [он] сам никогда не начнет ничего. Вот если такая ситуация - да, о там они уже первые полезли в драку", - заявила она.