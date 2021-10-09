В Томске экипажи ДПС устроили погоню за пьяным трактористом: видео

Томская полиция устроила погоню по улицам города за трактором, водитель которого был пьян. Об этом сообщается в аккаунте УМВД по Томской области во «Вконтакте».
Утром 9 октября в дежурную часть городской полиции Томска поступила информация о том, что по городу ездит трактор, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Данные передали сотрудникам ГИБДД. Через несколько минут после этого один из экипажей ДПС заметил подозрительный трактор на Иркутском тракте.
На требование остановиться его пилот не отреагировал и попытался скрыться от патрульных на высокой для трактора скорости. Но уже через 10 минут погоня окончилась в лесополосе в районе улицы Мичурина. Водителя уборочной техники 1992 года рождения задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.