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В Томске экипажи ДПС устроили погоню за пьяным трактористом: видео

Елена Прошина
1 час назад

Томская полиция устроила погоню по улицам города за трактором, водитель которого был пьян. Об этом сообщается в аккаунте УМВД по Томской области во «Вконтакте».

Утром 9 октября в дежурную часть городской полиции Томска поступила информация о том, что по городу ездит трактор, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Данные передали сотрудникам ГИБДД. Через несколько минут после этого один из экипажей ДПС заметил подозрительный трактор на Иркутском тракте.

На требование остановиться его пилот не отреагировал и попытался скрыться от патрульных на высокой для трактора скорости. Но уже через 10 минут погоня окончилась в лесополосе в районе улицы Мичурина. Водителя уборочной техники 1992 года рождения задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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