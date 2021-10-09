В Томске экипажи ДПС устроили погоню за пьяным трактористом: видео

Томская полиция устроила погоню по улицам города за трактором, водитель которого был пьян. Об этом сообщается в аккаунте УМВД по Томской области во «Вконтакте».

Утром 9 октября в дежурную часть городской полиции Томска поступила информация о том, что по городу ездит трактор, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Данные передали сотрудникам ГИБДД. Через несколько минут после этого один из экипажей ДПС заметил подозрительный трактор на Иркутском тракте.