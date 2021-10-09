Арестован первый фигурант дела о массовом отравлении в Оренбуржье

Суд города Орска Оренбургской области заключил под стражу первого обвиняемого по делу об обороте суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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В ведомстве рассказали, что 29-летний фигурант признал вину, однако пояснить свои действия отказался. Его арестовали на два месяца за организацию нелегального производства и сбыта опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере.

Сейчас избирается мера пресечения еще двум фигурантам.

Суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Оттуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 л со спиртными напитками. В ряде изъятых напитков был обнаружен метанол, рассказали в МВД.