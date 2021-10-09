Мужчина забросал Вечный огонь сорванными цветами с землей в Находке.Видео

В Находке молодой человек забросал Вечный огонь сорванными цветами с землей. Полицейские его нашли и привлекли к административной ответственности. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа» .

Участковые выяснили, что работники компании, которые занимаются уборкой территории памятника, обнаружили, что на клумбах вырваны растения, которые с землей брошены в Вечный огонь.

Личность злоумышленника установили быстро. Им оказался 19-летний местный житель, он учится на втором курса института во Владивостоке. Юноша раскаялся в поступке и признал вину. Молодой человек объяснил, что был пьян, когда возвращался домой. В это время он проходил мимо памятника и решил остановиться, чтобы сорвать растения из клумбы и бросить их в Вечный огонь.