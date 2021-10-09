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Число погибших от отравления алкоголем в Оренбургской возросло до 26

Елена Прошина
1 час назад

Замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова сообщила об увеличении количества умерших в регионе после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС.

Число погибших от отравления алкоголем в Оренбургской возросло до 26
Фото: СУ СК по Оренбургской областиСУ СК по Оренбургской области

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», - сказала Аверкова.

Аверкова также рассказала, что на данный момент нет потребности в перемещении в другие лечебные учреждения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие проживали в восточных районах Оренбургской области. Медики зафиксировали, в общей сложности, пять очагов отравления.

Напомним, что первые данные об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Правоохранительными органами было возбуждено пять уголовных дел, объединенных в одно производство. Дознание расследует факты незаконного производства, хранения и сбыта алкогольной продукции. Дела ведет Следственный комитет.

В ходе проверок изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Суррогатный алкоголь разливался в пластиковые и стеклянные бутылки с различными этикетками.

Власти обратились к местным жителям с просьбой воздержаться от употребления любого алкоголя до окончания расследования

Происшествия,Инна Аверкова,СКР,МВД,
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