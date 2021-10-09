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Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до четырех человек

Елена Прошина
1 час назад

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Батуми увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

Число жертв ЧП в Батуми возросло
Фото: РамблерРамблер

Их тела были извлечены из-под обломков поздней ночью. После нескольких часов поисков также извлекли двух раненых, которых госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

До этого спасатели извлекли тело 81-летней женщины из-под завалов обрушившегося жилого дома. Она оказалась первой найденной жертвой обрушения части здания. Ранее удалось спасти двоих детей и 36-летнего мужчину и одну женщину, пострадавших госпитализировали. Под завалами остаются еще около десяти человек.

На месте работают приблизительно 300 спасателей, которые вручную разбирают завалы в поисках людей. Как отмечают очевидцы, рухнул один из подъездов дома, а перед разрушением был слышен хлопок. Известно, что некоторые дети в момент трагедии были в школе, а часть взрослых жильцов — на работе.

В обрушившемся подъезде жили 12 семей. Местные власти обещают им предоставить временное жилье. Следствие рассматривает среди основных версий трагедии ошибку ремонтной бригады, которая могла повредить несущие стены на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты.

Происшествия,Катастрофы,МВД,РИА Новости,
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