Число жертв ЧП в Батуми возросло

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Батуми увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

Фото: Рамблер Рамблер

Их тела были извлечены из-под обломков поздней ночью. После нескольких часов поисков также извлекли двух раненых, которых госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

До этого спасатели извлекли тело 81-летней женщины из-под завалов обрушившегося жилого дома. Она оказалась первой найденной жертвой обрушения части здания. Ранее удалось спасти двоих детей и 36-летнего мужчину и одну женщину, пострадавших госпитализировали. Под завалами остаются еще около десяти человек.

На месте работают приблизительно 300 спасателей, которые вручную разбирают завалы в поисках людей. Как отмечают очевидцы, рухнул один из подъездов дома, а перед разрушением был слышен хлопок. Известно, что некоторые дети в момент трагедии были в школе, а часть взрослых жильцов — на работе.