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Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Грузии

Lenta.ruиещё 1
18 минут назад

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов дома в Батуми (Грузия). Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, погибший — несовершеннолетний. Официального подтверждения этой информации пока нет. Таким образом, количество жертв обрушения возросло до пяти человек.

Ранее МВД Грузии сообщило, что число погибших при обрушении части пятиэтажного дома в Батуми увеличилось до четырех человек. Кроме того, после нескольких часов поисково-спасательной операции пожарные вывели из-под завалов двух раненых. На данный момент они доставлены в больницу и получают соответствующее лечение, добавили в ведомстве.

8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Сообщалось, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию. Под завалами также оказались десять машин.

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