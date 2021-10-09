Число жертв в обрушении дома в Батуми выросло

Число жертв в обрушении дома в Батуми достигло четырех человек, один из них - подросток, сообщает "Интерфакс". Кроме того, из-под завалов смогли достать еще двух человек - их доставили в больницу, одно из них также отправили в реанимацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из-за сложных условий, на месте происшествия не работает спасательная техника, все работы проводятся вручную бригадой спасателей численностью до 300 человек.