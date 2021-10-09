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Число жертв в обрушении дома в Батуми достигло четырех человек

Газета.Ru
32 минуты назад

Число жертв в обрушении дома в Батуми достигло четырех человек, один из них - подросток, сообщает "Интерфакс". Кроме того, из-под завалов смогли достать еще двух человек - их доставили в больницу, одно из них также отправили в реанимацию.

Число жертв в обрушении дома в Батуми выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за сложных условий, на месте происшествия не работает спасательная техника, все работы проводятся вручную бригадой спасателей численностью до 300 человек.

Ранее в Батуми из-под завалов подняли тело погибшей женщины. До этого стало известно, что под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек. Спасатели смогли вытащить из-под завалов маленького ребенка, который находился в машине, припаркованной рядом с домом. Медицинская бригада доставила его в клинику.

Происшествия,Интерфакс,
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