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Спасатели Батуми извлекли тело женщины из-под обломов дома

Елена Прошина
9 минут назад

Спасатели Батуми извлекли тело 81-летней женщины из-под завалов обрушившегося жилого дома, сообщает информационное агентство batumelebi.ge.

Найдена первая жертва обрушения жилого дома в Батуми
Фото: РамблерРамблер

По данным Министерства внутренних дел Грузии, она оказалась первой найденной жертвой обрушения здания. Под завалами остаются еще около десяти человек. На месте работают приблизительно 300 спасателей, которые вручную разбирают завалы в поисках людей. К месту происшествия прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее удалось спасти двоих детей и 36-летнего мужчину и одну женщину, пострадавших госпитализировали.

В обрушившемся подъезде жили 12 семей. Местные власти обещают им предоставить временное жилье. Следствие рассматривает среди основных версий трагедии ошибку ремонтной бригады, которая могла повредить несущие стены на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты.

Здание в центре Батуми обрушилось 8 октября около полудня. Инцидент произошел на улице 26 мая. Как отмечают очевидцы, рухнул один из подъездов дома, а перед разрушением был слышен хлопок. Известно, что некоторые дети в момент обрушения были в школе, а часть взрослых жильцов — на работе.

МВД по факту обрушения дома начало расследование.

Происшествия,В мире,Катастрофы,Ираклий Гарибашвили,МВД,
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