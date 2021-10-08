Пациенты погибли в московской клинике

Правоохранительные органы провели обыски в офисах столичной клиники по лечению алкоголизма и наркомании после смерти четырех пациентов, пишет Телеграм-канал «База».

Как сообщает канал, одному из пациентов после запоя сотрудники клиники на дому поставили капельницу. Мужчине стало плохо, он начал кричать. Однако бригада пояснила жене, что это обычная для алкоголиков реакция. Бригада уехала, а пациент через несколько минут умер. Также стало известно, что в стационаре клиники скончались три человека.

Проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выявила отсутствие у клиники лицензии на стационарное лечение по профилю психиатрия-наркология. Кроме того, функции главного врача выполнял человек без медицинского образования.