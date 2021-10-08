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Пациенты погибли в столичной наркоклинике

Елена Прошина
1 час назад

Правоохранительные органы провели обыски в офисах столичной клиники по лечению алкоголизма и наркомании после смерти четырех пациентов, пишет Телеграм-канал «База».

Пациенты погибли в московской клинике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает канал, одному из пациентов после запоя сотрудники клиники на дому поставили капельницу. Мужчине стало плохо, он начал кричать. Однако бригада пояснила жене, что это обычная для алкоголиков реакция. Бригада уехала, а пациент через несколько минут умер. Также стало известно, что в стационаре клиники скончались три человека.

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Проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выявила отсутствие у клиники лицензии на стационарное лечение по профилю психиатрия-наркология. Кроме того, функции главного врача выполнял человек без медицинского образования.

Правоохранительные органы провели обыски в двух офисах клиники и запросили у моргов справки о причинах смерти пациентов. В ближайшее время сведения передадут на экспертизу в Следственный комитет. По одной из версий, пациентов лечили без необходимой диагностики.

Происшествия,Росздравнадзор,СКР,МВД,
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