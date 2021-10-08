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Четыре пациента погибли в московской клинике по лечению алкоголизма

News.ru
41 минуту назад

Сотрудники правоохранительных органов проверяют московскую клинику по лечению наркомании и алкоголизма, пишет Baza. По данным журналистов, один человек умер после капельницы, которую врачи поставили на дому, а ещё трое скончались в стационаре.

Пациенты погибли в московской клинике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пациенту, который умер при лечении на дому, специалисты ставили капельницу после запоя. Жена погибшего рассказала, что мужчине стало плохо, он кричал, но сотрудники клиники сказали, что это нормальная реакция для алкоголика. Пациент скончался спустя несколько минут после того, как бригада ушла.

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Кроме того, проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выявила, что у клиники не было лицензии на стационарное лечение по профилю «психиатрия-наркология». Кроме того, место главного врача учреждения занимал человек без медицинского образования.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух офисах компании и запросили данные из моргов. Эти сведения проанализирует Следственный комитет.

Ранее силовики задержали бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении взяток на общую сумму почти 20 млн рублей от представителей похоронного бизнеса.

Происшествия,Росздравнадзор,СКР,МВД,
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