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Против директора казанской гимназии, где произошла стрельба, завели дело

Елена Прошина
1 час назад

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии 175, в которой 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Как сообщает «Реальное время», сейчас Амина Валеева находится под подпиской о невыезде.

Против директора казанской гимназии, где произошла стрельба, завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи обвиняют директора в отсутствии нормальной охраны в гимназии, а также общих недостатках в системе обеспечения безопасности образовательного учреждения. Прежде чем получить статус обвиняемой Валеева приняла участие в 20 допросах в качестве свидетеля.

Амина Валеева стала четвертой подозреваемой по делу о стрельбе в казанской гимназии. Кроме нее, в произошедшем следователи обвиняют самого стрелка Ильназа Галявиева, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожaрной сигнализации компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиaаншина и директора охранного предприятия «Вaша безопасность» Сергея Иванова.

Напомним, что нападение на школу 175 в Казани произошло 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате инцидента погибли семеро школьников и двое учителей, а еще 24 человека получили ранения.

Ранее Галявиев заявлял, что предпочитает в качестве наказания пожизненно заключение, а не принудительное лечение в психиатрической больнице. По словам стрелка, если он окажется в казанской больнице, то его ждет месть местных жителей.

Происшествия,Ильназ Галявиев,Сергей Иванов,СКР,
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