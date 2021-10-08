Против директора казанской гимназии, где произошла стрельба, завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора казанской гимназии 175, в которой 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Как сообщает «Реальное время», сейчас Амина Валеева находится под подпиской о невыезде.

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Следователи обвиняют директора в отсутствии нормальной охраны в гимназии, а также общих недостатках в системе обеспечения безопасности образовательного учреждения. Прежде чем получить статус обвиняемой Валеева приняла участие в 20 допросах в качестве свидетеля.

Амина Валеева стала четвертой подозреваемой по делу о стрельбе в казанской гимназии. Кроме нее, в произошедшем следователи обвиняют самого стрелка Ильназа Галявиева, инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожaрной сигнализации компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиaаншина и директора охранного предприятия «Вaша безопасность» Сергея Иванова.

Напомним, что нападение на школу 175 в Казани произошло 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате инцидента погибли семеро школьников и двое учителей, а еще 24 человека получили ранения.