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Британец в советской военной форме устроил дебош под гимн СССР. Видео

Александр Кузьмин
12 минут назад

В Британии активист Стив Брэй явился на конференцию Консервативной партии в военной форме советского офицера и устроил стычку под звуки гимна СССР. Видео инцидента мужчина опубликовал на своей странице в Twitter.

Стив Брэй известен в Великобритании как Stop Brexit Guy и противник политики главы правительства Бориса Джонсона. Он пришел на мероприятие, облаченный в советском военном обмундировании и включил на мобильном телефоне гимн Советского Союза, а когда его попытались вывести, сцепился с одним из присутствующих и обвинил собравшихся в продажности России.

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