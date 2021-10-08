В Москве произошло массовое отравление мигрантов

В хостеле при автомойке на улице Рудневка в Москве обнаружили тело 24-летнего мигранта и еще троих мужчин в бессознательном состоянии. Снимки из помещений опубликовали в Telegram-канале московской прокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О происшествии стало известно от владельца хостела. Мужчина пришел туда после звонка одного из постояльцев, который успел позвонить ему и сказать, что им стало плохо.

Дверь владельцу никто не открыл, а потому ему пришлось выломать ее. Ни пустых бутылок, ни продуктов в номере правоохранители не обнаружили. Как отмечают в прокуратуре, трое выживших госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости, предварительной версией следствия стало отравление неустановленным наркотическим веществом. Сейчас СК ведет доследственную проверку. Также проверку начали и в прокуратуре.