Сотрудников посольства США заподозрили в краже в Москве

Трое сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже рюкзака у москвича, сумма ущерба составляет 15 тысяч рублей. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

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«Несколько дней назад в полицию с заявлением о краже обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей», — передает слова Владимира Васенина ТАСС.

18 сентября трое морпехов США, которые являются сотрудниками американской дипмиссии, украли рюкзак у жителя Москвы Дмитрия Корнилова в одном из столичных баров. Возбуждено уголовное дело о краже.

Глава пресс-службы московского ГУ МВД добавил, что профильным подразделением МВД России через МИД России было инициировано направление ноты в посольство США в Москве с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета возможного привлечения их к уголовной ответственности. Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до пяти лет по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».