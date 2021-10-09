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Сотрудники посольства США подозреваются по делу о краже в Москве

Ura.Ruиещё 12
11 минут назад

Трое сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже рюкзака у москвича, сумма ущерба составляет 15 тысяч рублей. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Сотрудников посольства США заподозрили в краже в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Несколько дней назад в полицию с заявлением о краже обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей», — передает слова Владимира Васенина ТАСС.

18 сентября трое морпехов США, которые являются сотрудниками американской дипмиссии, украли рюкзак у жителя Москвы Дмитрия Корнилова в одном из столичных баров. Возбуждено уголовное дело о краже.

Глава пресс-службы московского ГУ МВД добавил, что профильным подразделением МВД России через МИД России было инициировано направление ноты в посольство США в Москве с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета возможного привлечения их к уголовной ответственности. Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до пяти лет по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В МИД РФ добавили, что в случае отказа от снятия иммунитета на подозреваемых сотрудников дипмиссии, указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России. Пострадавший предположил, что кража могла быть совершена случайно, без злого умысла.

Происшествия,Дмитрий Корнилов,МИД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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