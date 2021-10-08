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Медведчуку предъявят новые обвинения

Lenta.ru
14 минут назад

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, находящему под домашним арестом, повестку на 11 октября для того, чтобы предъявить новые обвинения. Об этом сообщил его соратник Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

Медведчуку предъявят новые обвинения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оппозиционному политику пытались вручить новые подозрения в государственной измене и содействии терроризму, однако его адвокаты не позволили это сделать. Потому, добавил депутат Верховной Рады, сотрудникам ГБР пришлось ограничиться вручением повестки.

Происшествия,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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