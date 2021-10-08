Медведчуку предъявят новые обвинения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило главе политического совета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, находящему под домашним арестом, повестку на 11 октября для того, чтобы предъявить новые обвинения. Об этом сообщил его соратник Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.