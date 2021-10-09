Мать избитого дагестанцами Романа Ковалева рассказала о случившемся

Мать Романа Ковалева, избитого дагестанцами в метро, рассказала о своей реакции на случившееся. Комментарий женщины опубликован в Telegram-канале «Москва 24».

Героиня интервью рассказала, что узнала о случившемся от сына. Тот позвонил ей, когда она возвращалась с работы. «Сказал: "Мам, ты не волнуйся, у меня уже все хорошо. Я просто боюсь, что ты узнаешь из других источников"», — поделилась женщина. Ковалев рассказал ей, что его избили в метро, когда он пытался заступиться за девушку.

Мать пострадавшего отметила, что уже несколько дней не может успокоиться после того, как увидела произошедшее в новостях. Лечащий врач Ковалева рассказал ей, что тот постепенно идет на поправку. Ему восстановили нос и вставили пластину в дугу под глазом, которую сломали дагестанцы.

Ранее трое уроженцев Дагестана напали на пассажира московского метро и избили его ногами за то, что тот пытался защитить девушку от приставаний. При задержании нападавшие угрожали силовикам. Суд отправил фигурантов уголовного дела в СИЗО.