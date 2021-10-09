В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Мать избитого дагестанцами Романа Ковалева рассказала о случившемся

Мослентаиещё 2
1 час назад

Мать Романа Ковалева, избитого дагестанцами в метро, рассказала о своей реакции на случившееся. Комментарий женщины опубликован в Telegram-канале «Москва 24».

Героиня интервью рассказала, что узнала о случившемся от сына. Тот позвонил ей, когда она возвращалась с работы. «Сказал: "Мам, ты не волнуйся, у меня уже все хорошо. Я просто боюсь, что ты узнаешь из других источников"», — поделилась женщина. Ковалев рассказал ей, что его избили в метро, когда он пытался заступиться за девушку.

Избитому дагестанцами в метро приготовили еще одну награду

Мать пострадавшего отметила, что уже несколько дней не может успокоиться после того, как увидела произошедшее в новостях. Лечащий врач Ковалева рассказал ей, что тот постепенно идет на поправку. Ему восстановили нос и вставили пластину в дугу под глазом, которую сломали дагестанцы.

Ранее трое уроженцев Дагестана напали на пассажира московского метро и избили его ногами за то, что тот пытался защитить девушку от приставаний. При задержании нападавшие угрожали силовикам. Суд отправил фигурантов уголовного дела в СИЗО.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить пострадавшему Ковалеву два миллиона рублей. Средства выплатит руководство метрополитена.

Происшествия,Видео,Роман Ковалев,Сергей Собянин,ФСИН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители