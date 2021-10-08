В Москве произошло массовое отравление мигрантов

Массовое отравление мигрантов произошло в одном из московских хостелов. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, один из иностранных граждан скончался на месте. Еще троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Уточняется, что приезжие смогли дозвониться до владельца хостела и заранее сообщить, что чувствуют себя плохо. По прибытии дверь хозяину хостела никто не открыл, поэтому ему пришлось ее выломать. В помещении он обнаружил мужчин на полу без сознания.

Медикам удалось откачать троих, однако четвертого пострадавшего спасти не удалось. В номере не было обнаружено продуктов, которые могли стать источником отравления.