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Взрыв парализовал работу на заводе «Газпрома»

Алиса Селезнёва
27 минут назад

Амурский газоперерабатывающий завод остановил переработку после взрыва и пожара на установке. Об этом ТАСС сообщили в объединенном центре Амурского ГПЗ.

Сегодня стало известно, что на предприятии, готовящем топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», прогремел взрыв и начался пожар. Кадры ЧП опубликовало издание «Амур.Инфо». На них видно огромный факел огня. Сотрудники завода были эвакуированы.

Крупный пожар произошел в Петербурге

По данным завода, пострадавших нет, угрозы близлежащим жилым объектам не было.

«На предприятии остановлен процесс по переработке природного газа на время проведения аварийных работ. Процесс не пострадал, но остановлен», - пояснили ТАСС центре Амурского ГПЗ.

При этом там не уточнили сроки возобновления технологического процесса.

5 августа произошел пожар на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспортировке в Новом Уренгое.

Производственные мощности завода были остановлены. Из-за этого сократились поставки по газопроводу «Ямал – Европа», что привело к росту цен на газ в ЕС. При этом в компании назвали незначительными влияние аварии на заводе в Новом Уренгое на природу и планы компании по добыче газа.

Происшествия,Видео,Газпром,ЕС,Амур.инфо,ИТАР-ТАСС,
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