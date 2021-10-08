Амурский газоперерабатывающий завод остановил переработку после взрыва и пожара на установке. Об этом ТАСС сообщили в объединенном центре Амурского ГПЗ.

Сегодня стало известно, что на предприятии, готовящем топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», прогремел взрыв и начался пожар. Кадры ЧП опубликовало издание «Амур.Инфо». На них видно огромный факел огня. Сотрудники завода были эвакуированы.

По данным завода, пострадавших нет, угрозы близлежащим жилым объектам не было.

«На предприятии остановлен процесс по переработке природного газа на время проведения аварийных работ. Процесс не пострадал, но остановлен», - пояснили ТАСС центре Амурского ГПЗ.

При этом там не уточнили сроки возобновления технологического процесса.

5 августа произошел пожар на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспортировке в Новом Уренгое.