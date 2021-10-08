В мечети Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел во время молитвы.

По информации Telegram-канала Mash, очевидцы сообщают о гибели около 100 человек и более 200 пострадавших. Раненных госпитализируют.

Ранее, 7 октября, взрыв произошел в медресе Мазхар Аль-Улюм в афганской провинции Хост. По сообщениям очевидцев, теракт был организован во время собрания студентов — взорвалась принесенная кем-то ручная граната. В результате погибли семь человек, еще 15 пострадали. Еще раньше, 3 октября, неизвестные устроили взрыв недалеко т входа в мечеть Идгах в столичном городе Афганистана Кабуле. Как минимум двое человек погибли, еще трое ранены.