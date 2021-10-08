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Полицейских задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Два сотрудника полиции задержаны в Амурской области по подозрению в причастности к незаконному обороту оружия. Видео задержания правоохранителей публикует Следственное управление СК России по Амурской области.

По имеющимся у следствия данным, один из полицейских был ответственным за прием и хранение изъятого, найденного и добровольно сданного оружия и боеприпасов и принял от местного жителя охотничье оружие для его последующего уничтожения. Его комплектующие он позволил присвоить своему коллеге. Последний также ранее незаконно приобрел и хранил у себя дома пистолетные и винтовочные патроны к нарезному оружию.

В отношении работников полиции возбуждены уголовные дела.

«Один из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, второй – ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение боеприпасов) и п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов, совершенное с использованием своего служебного положения)», – говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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