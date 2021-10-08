Полицейских задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Видео

По имеющимся у следствия данным, один из полицейских был ответственным за прием и хранение изъятого, найденного и добровольно сданного оружия и боеприпасов и принял от местного жителя охотничье оружие для его последующего уничтожения. Его комплектующие он позволил присвоить своему коллеге. Последний также ранее незаконно приобрел и хранил у себя дома пистолетные и винтовочные патроны к нарезному оружию.