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Пригрозившую «набить морду» школьнице учительницу сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Учительница в одной из школ в Краснодаре пригрозила школьнице «набить морду». Конфликт между преподавателем и ученицей произошел в общеобразовательном учреждении 14, об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах педагог разговаривает с шестиклассницами на повышенных тонах.

«Вы кто такие? Вы сюда пришли, на халяву учитесь. Вы почему себя так ведете?» – кричит на учениц работница школы.

В конце видео преподаватель заявила девочке, что «набьет ей морду», если та будет неуважительно с ней разговаривать.

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