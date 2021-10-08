Учительница в одной из школ в Краснодаре пригрозила школьнице «набить морду». Конфликт между преподавателем и ученицей произошел в общеобразовательном учреждении 14, об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах педагог разговаривает с шестиклассницами на повышенных тонах.

«Вы кто такие? Вы сюда пришли, на халяву учитесь. Вы почему себя так ведете?» – кричит на учениц работница школы.