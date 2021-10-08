Еще один студент планировал повторить трагедию в Перми

Студент еще одного пермского вуза планировал устроить нападение на учебное заведение. Информацию о своих намерениях он опубликовал в соцсетях, сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь идет о Пермском педагогическом университета (ПГГПУ). В комнате общежития, где проживает студент, провели обыски.

«Он написал, что хочет устроить нападение. Его целый день ищет полиция. Живет в общаге. Там до сих пор дежурит полиция. Всех студентов сняли с двух последних пар», — добавил источник издания.

Он отметил, что полиция изъяла ноутбук, с которого были опубликованы сообщения о подготовке к атаке.

«Горите в аду. Надеюсь, вы себя узнали», - сторис с такой надписью выложил студент в своем Instagram-аккаунте, отсылая к прошлой трагедии со стрельбой в городе.

Пресс-служба университета и ГУ МВД по Пермскому краю отказались от комментариев.

Трагедия в Пермском университете (ПГНИУ) случилась утром 20 сентября. В тот день студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу по учащимся. В результате 6 человек погибли, 47 пострадали, в том числе и сам Бекмансуров - его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, после чего ампутировали ногу.

7 октября из больниц города были выписаны все пострадавшие. 6 из них продолжают лечение в клиниках Москвы. Один из пациентов все еще находится в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести и один - в удовлетворительном.