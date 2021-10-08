22-летний житель Москвы лишился нескольких пальцев из-за взрыва запала гранаты в руках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.

Несчастный случай произошел в квартире дома на 3-й Сокольнической улице. В интервью корреспонденту канала сосед рассказал подробности случившегося. По его словам, молодой человек сидел на диване в компании своей супруги и играл с боеприпасом.