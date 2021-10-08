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В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с автопогрузчиком

Елена Прошина
1 час назад

Шесть детей и учительница пострадали при столкновении школьного автобуса с автопогрузчиком в Воронежской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД, авария произошла в 7:23.

В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с автопогрузчиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева, со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя», – заявили в ведомстве.

Как отметили в МВД, в результате аварии пострадали шестеро детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также сопровождавшая их учительница. Отмечается, что тяжелых травм никто не получил.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что 22 сентября школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате пострадали один ребенок, двое сопровождающих и водитель отечественного автомобиля.

Происшествия,МВД,
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