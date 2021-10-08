Протаранивший здание института в Москве Mercedes сняли на видео

Mercedes протаранил здание Ведущего научно-исследовательского института химической технологии в Москве . Дорожный инцидент произошел минувшим вечером на Каширском шоссе. Кадры с места ДТП публикует Telegram -канал SHOT. На них видно, что автомобиль въехал на ступени, расположенные перед входом в здание.

В момент аварии в иномарке находились два человека, оба они получили травмы и были госпитализированы. Причины произошедшего и все обстоятельства выясняются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.