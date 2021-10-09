В крови умершего депутата Рады Полякова нашли метадон

В крови депутата Рады Антона Полякова, умершего накануне, нашли наркотическое вещество метадон и алкоголь. Об этом сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко на своей странице в Facebook.

«Смерть Антона Полкова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология», — написала депутат.

В эфире телеканала «Украина 24» она отметила, что не стоит пока «приплетать сюда политический контекст», сообщает РИА «Новости».

«Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие», — заявила Янченко.

О том, что в Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, стало известно утром, 8 октября. По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси. Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника.