В Оренбургской области задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

Задержаны три человека, подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого погибли как минимум 11 человек в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

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По данным следкома, уже известно об одиннадцати погибших от отравления алкоголем: четырех жителях Ясненского городского округа и семи жителях Домбаровского района. Погибшим было от 36 до 72 лет.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размене. Данный гражданин задержан», - отмечается в сообщении.

Также были задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский. По версии следствия, они продали некачественный алкоголь потерпевшим.

Следователи также сообщили, что возбуждены пять уголовных дел, связанных с производством нелегального алкоголя. Они объединены в одно производство.

«Установлен склад, откуда осуществлялся сбыт партий указанной опасной продукции. В рамках обыска с территории склада изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — добавили в СК РФ.