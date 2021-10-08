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В Оренбургской области задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем

Алиса Селезнёва
28 минут назад

Задержаны три человека, подозреваемые в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого погибли как минимум 11 человек в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В Оренбургской области задержали подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следкома, уже известно об одиннадцати погибших от отравления алкоголем: четырех жителях Ясненского городского округа и семи жителях Домбаровского района. Погибшим было от 36 до 72 лет.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размене. Данный гражданин задержан», - отмечается в сообщении.

Также были задержаны 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский. По версии следствия, они продали некачественный алкоголь потерпевшим.

Следователи также сообщили, что возбуждены пять уголовных дел, связанных с производством нелегального алкоголя. Они объединены в одно производство.

«Установлен склад, откуда осуществлялся сбыт партий указанной опасной продукции. В рамках обыска с территории склада изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — добавили в СК РФ.

Ранее полицейские задержали жителя Москвы, который предлагал попутчикам выпить отравленный алкоголь, а потом обворовывал их. Правоохранители заявили, что количество пострадавших от его рук превышает два десятка человек.

Происшествия,СКР,
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